Список автобусных маршрутов, которые отменят в Екатеринбурге в 2017 году

Ликвидировать маршруты автобусов начнут с 1 июля.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.04.2017
Глава Администрации Екатеринбурга Александр Якоб 10 апреля внес изменения в постановление о транспортной реформе. Согласно поправкам, екатеринбуржцев ждет массовая отмена автобусных маршрутов уже в этом году. Отменять маршруты начнут с 1 июля 2017 года.
С 1 июля:
- № 2 «Ботаническая - Радиотехникум»
- № 15 «ТЦ Сибирский тракт - Пехотницев»
С 3 июля:
- № 010 «Синие камни - НПЦ «Онкология»
- № 024 «Хлебокомбинат № 3 - 2-я Новосибирская»
- № 034 «Уралобувь - СТЦ «Мега»
- № 063 «Белая башня - УрФУ»
- № 067 «ТЦ «Сибирский тракт» - СТЦ «Мега»
- № 070 «Парк Хаус - Академический»
С 20 августа:
- № 20 «Площадь 1905 года - Пехотинцев»
- № 81 «п. Кольцово - ТЦ «Дирижабль»
- № 05 «Академический - Химмаш»
- № 035 «Ботаническая - Уралтехгаз»
- № 052 «Авангард - Онуфриева»
- № 05А «Авангард - Химмаш»
С 10 ноября:
- № 04 «КОР - Новомосковский рынок»
Напомним, власти Екатеринбурга перенесли внедрение транспортной реформы, подразумевающей отмену 114 маршрутов общественного транспорта, на 2019 год. Реализация повременного тарифа, который также является частью реформы, запланирована на лето 2017 года.