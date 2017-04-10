Наверх
От науки к монастырю: РПЦ получила особняк на перекрестке 8 Марта — Декабристов
17:46, сегодня
В екатеринбургском аэропорту Кольцово меняют правила парковки
17:30, сегодня
Свердловчанка год спаивала свою шестилетнюю дочь пивом и водкой
17:16, сегодня
Сравняли с землей: на Уралмаше был снесен киоск микрокредитов, пристроенный к остановке
17:05, сегодня1
Мама девочек, отравившихся в гостях у бабушки с дедушкой в Каменске-Уральском: «Открыли дверь, а они все лежат»
16:20, сегодня
ФСБ предотвратила теракт в Екатеринбурге
16:10, сегодня
Стены зданий и промышленные площадки Екатеринбурга летом отдадут уличным художникам
15:20, сегодня
В Екатеринбурге на базе школы построят целый стадион для автогонок
15:09, сегодня
В Свердловской области цены на картошку подскочили на 33 процента
14:55, сегодня
Сотрудники ГИБДД отчитались о проверке таксистов Екатеринбурга
14:50, сегодня
В Екатеринбурге из-за угрозы взрыва эвакуировали пассажирский поезд
14:13, сегодня1
Глава фонда «Город без наркотиков» обвинил Ройзмана в циничности и малодушии
14:10, сегодня
В Верхотурье молодой уголовник зарезал своего приятеля
13:50, сегодня
В Екатеринбурге пенсионерка отсудила у больницы 120 тысяч рублей за упавшую на нее оконную раму
13:45, сегодня
В зоопарке Екатеринбурга для новорожденных львят выбирают имена
12:55, сегодня
В Нижнем Тагиле нашли 9-летнюю девочку, сбежавшую из интерната
12:55, сегодня
В Ельцин Центре 21 апреля откроют продуктовый магазин
12:01, сегодня
Список автобусных маршрутов, которые отменят в Екатеринбурге в 2017 году
11:38, сегодня1
В Екатеринбурге вдоль дорог водителям будут бесплатно раздавать знаки «Ш»
11:00, сегодня2
В ООН считают, что зарплаты россиян в 2017 году вырастут
10:45, сегодня
В Свердловской области альпийские «сырные» козы, привезенные из Франции, дали первое потомство
10:43, сегодня
Битва теологов: на процессе по делу Руслана Соколовского изучают экспертизу по оскорблениям чувств верующих
10:13, сегодня
В Каменске-Уральском семья с двумя детьми едва не погибла из-за отравления неизвестным веществом
10:01, сегодня
Россия может приостановить чартерные рейсы в Турцию
09:13, сегодня
Мэр свердловского города предложил почтить память жертв теракта в Петербурге «зажигательным смехом»
08:52, сегодня
«Урал» одержал четвертую победу подряд, обыграв «Оренбург» в домашнем матче
08:40, сегодня
Миллиард и одна бутылка: как делают «Кока-колу» в Екатеринбурге
08:34, сегодня
В Екатеринбурге рядом с оборонным заводом произошел крупный пожар
08:16, сегодня
10 апреля в Екатеринбурге: настоящий фальшивый Михалков и искусственная грудь
21:36, 10.04.2017
Мисс Екатеринбург 2006 об изнанке конкурса: о победе за интим и искусственных грудях
20:52, 10.04.2017
Власти Екатеринбурга потратят 4,4 миллиона рублей на покупку трех автомобилей
20:37, 10.04.2017
В Екатеринбурге в 2017 году отменят 15 маршрутов общественного транспорта
20:09, 10.04.2017
«Боюсь спать, ночью за дверью стоят коллекторы»: екатеринбурженке досталась квартира с долгами бывших владельцев
19:00, 10.04.2017
Автор проекта храма-на-воде подготовил новый вариант застройки екатеринбургского пруда
18:27, 10.04.2017
«Она была абсолютно бесконфликтным ребенком»: директор школы в Реже рассказала о покончившей с собой девушке
17:55, 10.04.2017
В Екатеринбурге многоквартирный дом эвакуировали из-за угрозы взрыва
17:24, 10.04.2017
В Екатеринбурге сдвинулись сроки ремонта Кольцовского тракта
17:05, 10.04.2017
В Свердловском областном суде вынесли приговор «черным риелторам», отбиравшим квартиры у жителей Екатеринбурга
16:13, 10.04.2017
В Госдуме предложили запретить детям младше 14 лет пользоваться соцсетями
15:31, 10.04.2017
Инспекторы автошкол могут получить право принимать экзамены вместо сотрудников ГИБДД
14:58, 10.04.2017
В Свердловской области суд отобрал у глухонемой матери шестерых дочерей
14:49, 10.04.20172
В Екатеринбурге поймали парня, который ранил ножом случайного прохожего в центре города
14:07, 10.04.20171
Для болельщиков «Урала» организуют спецрейс из Екатеринбурга в Сочи на финал Кубка России по футболу
14:00, 10.04.2017
Рэпер Наум Блик в образе Никиты Михалкова зачитал стихотворение против строительства храма-на-воде
13:35, 10.04.20171
У екатеринбуржца отобрали «Ауди Q7» за двухмиллионный долг
13:16, 10.04.2017
В Екатеринбурге инспекторы ДПС поймали пьяного подполковника полиции за рулем своего автомобиля
12:58, 10.04.2017
У тети 11-летнего инвалида, на которого напали в Екатеринбурге коллекторы, обнаружили три долга по кредитам
12:30, 10.04.20171
В Свердловскую область идет резкое потепление: МЧС выступило со спецобращением
12:21, 10.04.2017
В Верхней Пышме задержали общественника фонда «Город без наркотиков», торговавшего гашишем
12:15, 10.04.2017
На свердловском хлебокомбинате рухнула 30-метровая труба, которую должны были убрать в прошлом году
11:34, 10.04.2017
В Екатеринбурге продают клуб Mono, известный своими травести-шоу
11:20, 10.04.2017

Свердловчанка год спаивала свою шестилетнюю дочь пивом и водкой

Свердловчанка год спаивала свою шестилетнюю дочь пивом и водкой
16+
Фото: Pixabay
В отношении женщины возбудили уголовное дело.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.04.2017

В Каменском районе суд вынес приговор матери шестилетней девочки, которая спаивала свою дочь, сообщили в областном управлении МВД 11 апреля.
 
Жители свердловского села Колчедан обратились в отдел по делам несовершеннолетних с просьбой проверить односельчанку - мать шестилетней девочки, которую она регулярно поила спиртными напитками. Во время проверки слова жителей подтвердились: инспекторы ПДН опросили знакомых семьи, родственников женщины, воспитательницу детсада, педагога начальной школы и саму шестилетнюю девочку, а также ее родителей. Кроме этого, в доме, где живет семья, сотрудники полиции нашли рюмку, из которой употреблял алкоголь ребенок. 
 
В результате правоохранительные органы установили, что 30-летняя женщина с декабря 2015 года по ноябрь 2016-го регулярно поила свою дочь водкой, пивом и спиртосодержащей жидкостью из фунфыриков. Сама женщина при этом страдала алкогольной зависимостью и не могла контролировать себя в состоянии опьянения.
  • Ребенка у матери забрали, в отношении женщины возбудили уголовное дело. Суд приговорил ее к двум годам ограничения. 
  • В полиции отметили, что мать девочки встала на путь исправления: прошла курс психотерапии по алкогольной зависимости, устроилась на работу, стала уделять внимание семье и дому. Девочку ей вернули, однако еще два года семья будет стоять на профучете.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 11.04.2017, 17:16
Тэги: Дети
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Катастрофа Дело Пьянкова История успеха Убийство в Рахмангулово Бэби-боксы Розыск Дом-2 Взрыв Футбол Интервью Скорая помощь Еда Экономия В Египте разбился самолет с российскими туристами Горящие авто Секс Взятки Дорожные воины Мультимедиа Бизнес Голодовка в колонии Пусть говорят Снос монастыря на Качканаре Мода Новости Горячее Военный репортаж Кризис и санкции Мистика Биатлон Культура Спорт ЖКХ Эксклюзив Авто Приговор Лошагину Семья Религия Транспортная реформа Растения Корь СМИ ЧМ-2018 Ошибки врачей Интернет Производство Репортаж Происшествия Фото Образование Искусство ЗАГС Экономика ДТП Шоу-бизнес Медицина Криминал Мотоциклы Храм святой Екатерины Погода Новости дня Пожар Ловец покемонов Психология Школа Афиша Выставки Туризм Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Отключение света Уралмаш, Эльмаш Расписание Самолет Конкурсы Деньги Лайфхак Грипп в Екатеринбурге Сибирская язва Скандал с Новиковым Животные Новости России Женщины Слухи Отдых Статистика Новый год ИГИЛ Дети Самолет Минобороны упал в Якутии Расстрел Скандалы Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Ельцин-центр Крушение самолета под Ростовом Отношения Личное Высокие технологии Смерть Видео История Екатеринбурга Баскетбол Строительство Красота В Екатеринбурге -40 градусов Приостановка полетов в Египет Мужчины Доска позора Суд Опрос Студенты Недвижимость Тест Рейтинг Волейбол Гололед Ту 154 Музыка Транспорт МЧС Кто заработал Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Расстрел на Депутатской Здоровье ВУЗ Жизнь в городе Обрушение крыши на Калинина Дороги Развлечения Парковки Позитив Необычное Мировые новости Знаменитости Хэллоуин-2015 Война ритуальных агентств Путин Хоккей Грипп Коллекторы Рецензия Общественный транспорт ГИБДД Политика

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru