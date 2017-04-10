Свердловчанка год спаивала свою шестилетнюю дочь пивом и водкой

В отношении женщины возбудили уголовное дело.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.04.2017
В Каменском районе суд вынес приговор матери шестилетней девочки, которая спаивала свою дочь, сообщили в областном управлении МВД 11 апреля.
Жители свердловского села Колчедан обратились в отдел по делам несовершеннолетних с просьбой проверить односельчанку - мать шестилетней девочки, которую она регулярно поила спиртными напитками. Во время проверки слова жителей подтвердились: инспекторы ПДН опросили знакомых семьи, родственников женщины, воспитательницу детсада, педагога начальной школы и саму шестилетнюю девочку, а также ее родителей. Кроме этого, в доме, где живет семья, сотрудники полиции нашли рюмку, из которой употреблял алкоголь ребенок.
В результате правоохранительные органы установили, что 30-летняя женщина с декабря 2015 года по ноябрь 2016-го регулярно поила свою дочь водкой, пивом и спиртосодержащей жидкостью из фунфыриков. Сама женщина при этом страдала алкогольной зависимостью и не могла контролировать себя в состоянии опьянения.
- Ребенка у матери забрали, в отношении женщины возбудили уголовное дело. Суд приговорил ее к двум годам ограничения.
- В полиции отметили, что мать девочки встала на путь исправления: прошла курс психотерапии по алкогольной зависимости, устроилась на работу, стала уделять внимание семье и дому. Девочку ей вернули, однако еще два года семья будет стоять на профучете.