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Глава фонда «Город без наркотиков» обвинил Ройзмана в циничности и малодушии

Глава фонда «Город без наркотиков» обвинил Ройзмана в циничности и малодушии
16+
Фото: кадр из видео

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.04.2017

Глава фонда «Город без наркотиков» Андрей Кабанов на своей странице в Facebook написал обращение к Евгению Ройзману, в котором негативно высказался о его циничности, обозвав того мошенником:

— Женя, в 2013 году ты формально вышел из фонда, по представлению, поскольку совмещение должностей запрещено. В 2014 году то, что осталось от фонда после тебя, можно было закрывать. Но народ, который начинал это движение, собрался в здании фонда и принял решение продолжать работу. Не пришел только ты. И тебя просто выгнали, поскольку ты развалил фонд, сконцентрировавшись на самопиаре. 
Фонд потерял не имя, а четыре никчемные буквы – Ж, Е, Н и Я.
Эти 4 буквы остались должны парням, которые на них работали, более 300 тысяч рублей, но на прощание вяло промямлили: «Всем жму руку». Эти буквы оставили фонду миллионную задолженность за аренду здания, хотя средства на ее погашение были пожертвованы и исчезли без следа. При тебе в центрах гибли люди, постоянно возбуждались уголовные дела на людей из твоего близкого окружения. И даже смена места работы ничего не изменила. Ты циник, способный врунишка и хитрый мошенник. Люди не идиоты, все все понимают. А фонд работает. Кому интересно, тот это видит.

Он это сделал в ответ на реакцию Ройзмана в соцсети на новости о том, что в Верхней Пышмы на прошлой неделе поймал активиста фонда со 140 граммами гашиша. Ройзман отметил, что не имеет к фонду никакого отношения.
 
 

 

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Марина Подкорытова, 11.04.2017, 14:10
Тэги: Жизнь в городе
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