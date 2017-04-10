В Екатеринбурге на базе школы построят целый стадион для автогонок

Реализация проекта стала возможна благодаря победе Сергея Карякина в «Дакаре».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.04.2017

В Екатеринбурге на базе ДЮСШ по техническим видам спорта планируют построить стадион для автогонок. Об этом 11 апреля сообщила начальник Управления по развитию физкультуры и спорта Людмила Фитина. Они уточнила, что площадку должны открыть уже в течение трех лет.

Людмила Фитина отметила, что это стало возможным благодаря Сергею Карякину , который выиграл «Дакар».

— У нас есть хороший участок — 19 га земли при ДЮСШ технических видов спорта на Походной, там есть трассы, но до уровня тех же российских или международных соревнований они не дотягивают. В ближайшее время мы планируем реконструкцию этой площадки, чтобы там был полноценный стадион технических видов спорта. Надеемся, что проект будет реализован на условиях частно-государственного партнерства, — уточнила чиновник.

Гонщик Сергей Карякин рассказал 66.ru, что подготовил документацию, которая может помочь при строительстве площадки.

— Этот проект поможет парням, которые хотят развиваться в мотокроссе и автокроссе. После победы в «Дакаре» мне пишут много молодых ребят и их родителей: «Мы бы хотели заниматься в вашей школе». Но, к сожалению, пока я не могу предоставить хорошей тренировочной площадки. Я бы с удовольствием консультировал при строительстве этого центра и сам бы там преподавал, — отметил Карякин.