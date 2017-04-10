В Екатеринбурге из-за угрозы взрыва эвакуировали пассажирский поезд

Эвакуация прошла на станции Первомайская.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.04.2017

В Екатеринбурге на станции Первомайская днем 11 апреля из-за подозрительного предмета эвакуировали элетричку, сообщают в соцсетях очевидцы.

Пассажиров пригородного поезда эвакуировали, когда электричка подошла к остановочной платформе станции Первомайская. По словам очевидцев, в одном из вагонов обнаружили коробку с торчащими проводами и три бочонка также с проводами.

На место выехала группа быстрого реагирования, специалисты обследуют поезд. В транспортной полиции НАШЕЙ сообщили, что пока идет проверка, подробности будут позже.