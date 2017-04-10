В Екатеринбурге из-за угрозы взрыва эвакуировали пассажирский поезд

Эвакуация прошла на станции Первомайская.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.04.2017
В Екатеринбурге на станции Первомайская днем 11 апреля из-за подозрительного предмета эвакуировали элетричку, сообщают в соцсетях очевидцы.
Пассажиров пригородного поезда эвакуировали, когда электричка подошла к остановочной платформе станции Первомайская. По словам очевидцев, в одном из вагонов обнаружили коробку с торчащими проводами и три бочонка также с проводами.
На место выехала группа быстрого реагирования, специалисты обследуют поезд. В транспортной полиции НАШЕЙ сообщили, что пока идет проверка, подробности будут позже.
- Вчера, 10 апреля, в Екатеринбурге на улице Готвальда эвакуировали многоквартирный дом, в одном из подъездов которого обнаружили подозрительную сумку.
- 7 апреля в Екатеринбурге на перекрестке проспекта Ленина и улицы Московской было остановлено движение трамваев - в одном из вагонов обнаружили подозрительную сумку.
- На прошлой неделе в Екатеринбурге из-за сообщений горожан о подозрительных бесхозных предметах были эвакуированы торговый комплекс «Олимп», рынок «Новомосковский» и парк имени Маяковского.