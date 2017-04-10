Сравняли с землей: на Уралмаше был снесен киоск микрокредитов, пристроенный к остановке

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.04.2017

На Уралмаше судебные приставы разобрали незаконно возведенный павильон, который занимался выдачей микрокредитов, сообщили 11 апреля в УФССП России по Свердловской области.

Как уточнили в ведомстве, владелец павильона сдавал в аренду павильон микрофинансовой организации, не согласовав с администрацией Екатеринбурга месторасположение здания на улице Кузнецова.

Суд вынес решение – освободить земельный участок путем выноса нестационарного объекта около трамвайной остановки «ДК Лаврова».

— Когда по указанному адресу прибыли судебные приставы Орджоникдзевского района для совершения меры принудительного исполнения, им никто не стал препятствовать. Сотрудники организации-арендатора покинули свои рабочие места, захватив с собой офисную мебель, компьютеры, кулер и сейфы для денег. Решение суда было исполнено в полном объеме, земельный участок был освобожден, — сообщили в УФССП.