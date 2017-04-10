В Екатеринбурге в Кольцово таможенники задержали посылку с китайскими «когтями Росомахи»

Товар отправили обратно.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.04.2017
Кольцовские таможенники были удивлены посылкой, которую нашли недавно в Екатеринбурге при проверке. В почтовом отправлении из китайского интернет-магазина приехали когти героя киноэпопеи «Люди X» Росомахи, сообщили 11 апреля в пресс-службе Кольцовской таможни.
При осмотре одного из международных почтовых отправлений, прибывших наземным транспортом из Китая, были обнаружены эти приспособления.
— За более чем трехлетний период работы места международного почтового обмена в Екатеринбурге это был первый случай пересылки такого товара. Изготовленные из стали лезвия длиной 24 сантиметра, прикрепленные к деревянной ручке, вызвали подозрение у таможенных инспекторов. Посылка направилась прямиком к экспертам, которое признали, что предметы «конструктивно сходен с холодным оружием колюще режущего действия», — сообщили на таможне.
В соответствии с действующим российским и международным законодательством пересылка оружия в международных почтовых отправлениях запрещена. В настоящее время опасная игрушка ждет обратного рейса, чтобы уехать к продавцу в Китай.
- Кольцовская таможня Уральского таможенного управления предотвратила в течение первого квартала 2017 года более 500 попыток ввоза из-за рубежа холодного оружия. По информации ведомства, в большинстве случаев запрещенные к ввозу предметы — ножи, кастеты, нунчаки и складные телескопические дубинки — обнаруживались в международных почтовых отправлениях именно из интернет-магазинов.
- Еще девять единиц холодного оружия — 8 кастетов и 1 метательную звездочку-сюрикен — пытались ввезти в Россию пассажиры международных рейсов, прибывающих в Кольцово. Самым запоминающимся оказался случай 6 марта. В ходе таможенного контроля пассажиров авиарейса Тайланд – Екатеринбург в багаже одного молодого человека было обнаружено сразу три кастета. Сам путешественник объяснил, что везет своим друзьям такие «безделушки с моря».
- В каждом случае в отношении авиапассажиров возбуждались дела об административных правонарушениях по фактам недекларирования товаров и нарушения запретов и ограничений при пересечении таможенной границы.