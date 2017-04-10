В Екатеринбурге в Кольцово таможенники задержали посылку с китайскими «когтями Росомахи»

Товар отправили обратно.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.04.2017

Кольцовские таможенники были удивлены посылкой, которую нашли недавно в Екатеринбурге при проверке. В почтовом отправлении из китайского интернет-магазина приехали когти героя киноэпопеи «Люди X» Росомахи, сообщили 11 апреля в пресс-службе Кольцовской таможни.

При осмотре одного из международных почтовых отправлений, прибывших наземным транспортом из Китая, были обнаружены эти приспособления.

— За более чем трехлетний период работы места международного почтового обмена в Екатеринбурге это был первый случай пересылки такого товара. Изготовленные из стали лезвия длиной 24 сантиметра, прикрепленные к деревянной ручке, вызвали подозрение у таможенных инспекторов. Посылка направилась прямиком к экспертам, которое признали, что предметы «конструктивно сходен с холодным оружием колюще режущего действия», — сообщили на таможне.

В соответствии с действующим российским и международным законодательством пересылка оружия в международных почтовых отправлениях запрещена. В настоящее время опасная игрушка ждет обратного рейса, чтобы уехать к продавцу в Китай.