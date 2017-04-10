Каждый час будет тарифицироваться по 200 рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.04.2017

С 17 апреля этого года в екатеринбургском аэропорту Кольцово меняют правила парковки. Об этом НАШЕЙ сообщили в пресс-службе аэропорта.

Бесплатно припарковать автомобиль возле здания Кольцово теперь можно будет всего на 15 минут. Причем, водителям больше не удастся сэкономить, выезжая и заезжая обратно на территорию аэропорта. Бесплатное время при парковке менее 15 минут появится только через час.