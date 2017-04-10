Каждый час будет тарифицироваться по 200 рублей.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.04.2017
С 17 апреля этого года в екатеринбургском аэропорту Кольцово меняют правила парковки. Об этом НАШЕЙ сообщили в пресс-службе аэропорта.
Бесплатно припарковать автомобиль возле здания Кольцово теперь можно будет всего на 15 минут. Причем, водителям больше не удастся сэкономить, выезжая и заезжая обратно на территорию аэропорта. Бесплатное время при парковке менее 15 минут появится только через час.
- Стоимость парковки составит 200 рублей за каждый час.
- Таким способом в Кольцово рассчитывают сократить очереди на въезд в пиковые часы работы аэропорта.