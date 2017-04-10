В Ельцин Центре 21 апреля откроют продуктовый магазин

Магазин будет работать на первом этаже.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.04.2017

Магазин уже готовят к открытию и устанавливают необходимое оборудование.

Ельцин Центр не станет супермаркетом

Ранее представители Ельцин Центра говорили, что Центр - это общественное пространство, и свободные площади будут сдавать в аренду, в том числе и под магазины. Так что никакой нездоровой сенсации тут нет. Представители центра подтвердили, что есть договоренности с магазином «Связной» и велись переговоры с «Перекрестком».

- Я хотела бы особо отметить, что Ельцин-центр никогда не станет торговым центром, это не так. Нам важна идейная наполняемость. Мы хотим, чтобы нашим посетителям было комфортно и они могли спокойно провести у нас целый день, - прокомментировала информацию представитель Ельцин Центра Елена Волкова порталу malina.am.

С четвертого этажа будут сдаваться офисы в аренду

Свободные помещения на первых двух этажах сдаются в аренду под магазины, с четвертого этажа и выше - под офисы. Сейчас в Ельцин Центре работают рестораны «Барборис», «1991», мы запустили киноклуб, различные образовательные площадки.

В компанию Х5 Retail Group входят торговые сети «Карусель», «Пятерочка» и «Перекресток».

Напомним, Ельцин Центр – некоммерческая организация, носящая имя первого президента России. Основная задача Центра – сохранение, изучение и осмысление исторического наследия Бориса Ельцина в контексте политических и социальных событий 90-х. Центр задумывался как общественно-политическая организация, способствующая построению правового государства, изучению и развитию института президентства в России.

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