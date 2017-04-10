В Каменске-Уральском семья с двумя детьми едва не погибла из-за отравления неизвестным веществом

Двух маленьких девочек госпитализировали в реанимацию, дедушка впал в кому.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.04.2017

В Каменске-Уральском семья из четырех человек, включая двух маленьких детей, госпитализирована с отравлением неизвестной этиологии, сообщили в областной прокуратуре 11 апреля.

Двух взрослых и двух детей 2007 и 2012 года рождения доставили в больницу Каменска-Уральского в воскресенье, 9 апреля. Медики членам семьи поставили предварительный диагноз - отравление неясной этиологии.

Во время прокурорской проверки выяснилось, что дети гостили у бабушки с дедушкой в квартире на улице Лермонтова, оснащенной газовой колонкой и газовой плитой. После 10 часов вечера бабушка, а затем и дети, почувствовали себя плохо. Старшая девочка успела сообщить о плохом самочувствии маме, которая сразу же выехала к ним и вызвала врачей. К тому моменту дедушка находился в крайне тяжелом состоянии - он впал в кому, из которой врачам удалось его вывести спустя сутки.

Специалисты аварийной газовой службы «Газэкс» проверили квартиру, в которой находилась семья , однако ничего, что могло бы привести к отравлению газом, не обнаружили: посторонних запахов в помещении не было, следов повреждения газового оборудования тоже, утечки газа не установлено.