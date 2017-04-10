В Свердловской области альпийские «сырные» козы, привезенные из Франции, дали первое потомство

Французские козы прибыли на Урал осенью 2017 года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.04.2017

В свердловском поселке Козловский молодые альпийские козы, прибывшие на Урал из Франции осенью 2016 года, дали свое первое потомство, сообщили НАШЕЙ в УГМК-Агро 11 апреля.

Первая козочка на ферме «УГМК-Агро» появилась на свет в 7 часов утра 7 апреля, в пятницу. Затем за выходные родились еще 15 козлят , сейчас они находятся в специальных яслях на ферме. Первой уральской «француженке» дали имя Дымка - она стала своеобразным символом хозяйства «УГМК-Агро». По словам гендиректора компании Ильи Бондарева, Дымка будет на особом счету в хозяйстве вне зависимости от своих производственных показателей.

Сотрудники фермы кормят козлят пять раз в день из бутылочки. До конца этой недели в хозяйстве «УГМК-Агро» должны дать потомство еще 30 альпийских коз. От каждой породистой козочки ждут 1-2 козленка. Период окота у «сырных» коз УГМК будет длиться два месяца.

Спустя пять дней после рождения потомства каждая коза начнет давать около 2,5 литров молока в день. Специалисты называют такой объем хорошим показателем для первой лактации - максимальные надои будут на 2-3 лактацию, они могут достигать 4,5 литров в сутки.