В Свердловской области цены на картошку подскочили на 33 процента

Среди лидеров по росту цен также лук, морковь и капуста.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.04.2017

С начала 2017 года цены на продукты в Свердловской области выросли на 1,4 процента. Наибольший рост показал картофель - стоимость этого овоща в регионе увеличилась на 33 процента, сообщает 10 апреля Свердловскстат.

Овощи в целом подорожали больше всего: лук - на 22,6 процента, морковь - 16,9 процента, капуста - 7,6 процента. Кроме этого, выросли цены на маргарин - на 2,7 процента, колбасные изделия подорожали на 1,6 процента, рыба - на 1,4 процента. Стоимость свинины увеличилась на 0,9 процента, говядины - на 0,6 процента, мясо птицы - на 0,5 процента.

Сливочное масло и творог стали дороже на 2,3 процента, сметана - на 1,5 процента, сыр - на 3,2 процента. Цены на хлеб увеличились на 2,3 процента, на хлебобулочные изделия - на 0,6 процента. Среди непродовольственных товаров подорожали канцелярские товары (на 6 процентов), табачные изделия (на 2,5 процента) и печатные издания (на 1 процент).

В данных Свердловскстата есть и положительные моменты. Так, сахар стал дешевле на целых 11,1 процента, крупы - на 9,6 процента, подсолнечное масло - на 2 процента, шоколад - на 1,4 процента, молоко - на 0,4 процента.