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В зоопарке Екатеринбурга для новорожденных львят выбирают имена

В зоопарке Екатеринбурга для новорожденных львят выбирают имена
16+
Фото: пресс-служба зоопарка Екатеринбурга
У обоих малышей игривый характер.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.04.2017

В Екатеринбургском зоопарке крымская львица Эмма впервые стала мамой. Как рассказал НАШЕЙ начальник пресс-службы Игорь Пермяков, это двойня, мальчики. Зоопарк объявил конкурс на лучшие имена для малышей.
 
Сегодня, 11 апреля, львица Эмма впервые вынесла из домика своих новорожденных. Как рассказали сотрудники зоопарка, родились львята еще 10 марта. Все это время четырехлетняя мама жила с ними в специально сконструированном для нее домике. Как рассказали в пресс-службе зоопарка, они установили конструкцию, как только узнали, что львица ждет потомства.

— Львят увидели только сегодня, когда сотрудники пришли убирать вольер. Малыши не отходили далеко от матери, но уже с интересом изучали местность и даже играли друг с другом. Ведут себя как дети, пока стараются спрятаться от сотрудников. Друг с другом спокойно играют, используют и игрушки для взрослых, например, шины. Когдла немного подрастут — положим им новое что-нибудь, мягкие игрушки, мячики, — рассказал НАШЕЙ Игорь Пермяков.

 
В рацион львицы ввели новое питание: кипяченое молоко и витамины. Львята будут жить с мамой еще полгода, так как все это время она будет кормить их молоком. Примерно через неделю в прикорм начнут вводить мясо. До года планируется оставить львят здесь, до полового созревания, потом перевезти в другие зоопарки.

— У нас живет уже пара львов, это Эрни и Эмма, одной пары на зоопарк вполне хватает, они хорошо сошлись характерами, заботятся друг о друге. Их потомство будем размещать в других зоопарках, — рассказал Пермяков.

Глава семейства, Эрни, кстати, тоже живет в вольере вместе со львятами, но особого интереса к ним не проявляет.
 
 
Посмотреть на льва со львицей и их малышей можно на первом этаже павильона «Теплолюбивые хищники».
  • В зоопарке объявили конкурс на имена для новорожденных. Свои варианты присылайте на почту pr@ekazoo.ru с темой письма «Имена для львят» до 17 апреля. Потом сотрудники выберут самые лучшие.
  • Львица Эмма приехала в зоопарк Екатеринбурга в ноябре 2016 года из Крымского заповедника.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 11.04.2017, 12:55
Тэги: Видео, Фото, Жизнь в городе
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