100 тысяч штрафа выписали авиакомпании Azur Air за задержку рейса из Кольцово

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.05.2017

Авиакомпания Azur Air по решению суда оштрафована на 100 тысяч рублей за задержку рейса из Екатеринбурга более чем на девять часов, сообщили 11 мая в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Проведенная проверка показала, что 21 января 2017 года рейс в Нячанг задержался в Кольцово более чем на 9 часов. При этом резервный самолет пассажирам предоставлен не был.

Как сообщил один из пассажиров, авиакомпания тогда заявляла, что вылет откладывается по техническим причинам: сначала на 40 минут, потом на час, затем отложили до трех утра, после чего еще на полтора часа.

— Аналогичные задержки допущены авиакомпанией в январе-феврале 2017 года при выполнении рейсов по маршрутам Москва-Пунта-Кана и Иркутск-Бангкок, — отметили в прокуратуре.