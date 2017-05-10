После вынесения приговора блогера Соколовского отправили в хоспис

Его готов взять на поруки сам мэр Евгений Ройзман.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.05.2017
В администрации Екатеринбурга блогеру Руслану Соколовскому, осужденному условно, предложили поработать в местном хосписе, рассказала пресс-секретарь мэра Виктория Мкртчян на радиостанции «Говорит Москва» 11 мая.
Она напомнила, что Евгений Ройзман поддерживал блогера. Он выступал свидетелем защиты на судебном процессе, предлагая публично взять блогера на поруки.
— Я думаю, что этот контакт осуществится, и мы увидим Соколовского, работающего в хосписе, — уточнила Мкртчян, пишет Lenta.
Сам осужденный блогер уже выразил намерение поработать вместе с Ройзманом в его проектах, чтобы оправдать его доверие.
- Сегодня, 11 мая, Верх-Исетский суд Екатеринбурга приговорил Соколовского к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно. Его признали виновным в возбуждении ненависти либо вражды (статья 282 УК РФ об экстремистской деятельности), а также в оскорблении чувств верующих и в незаконном обороте специальных технических средств (при обыске у него нашли ручку с видеокамерой). НАША вела трансляцию из зала суда.