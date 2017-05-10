После вынесения приговора блогера Соколовского отправили в хоспис

Его готов взять на поруки сам мэр Евгений Ройзман.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.05.2017

В администрации Екатеринбурга блогеру Руслану Соколовскому, осужденному условно, предложили поработать в местном хосписе, рассказала пресс-секретарь мэра Виктория Мкртчян на радиостанции «Говорит Москва» 11 мая.

Она напомнила, что Евгений Ройзман поддерживал блогера. Он выступал свидетелем защиты на судебном процессе, предлагая публично взять блогера на поруки.

— Я думаю, что этот контакт осуществится, и мы увидим Соколовского, работающего в хосписе, — уточнила Мкртчян, пишет Lenta.

Сам осужденный блогер уже выразил намерение поработать вместе с Ройзманом в его проектах, чтобы оправдать его доверие.