Это негативно скажется на отношении к РПЦ: диакон Андрей Кураев отреагировал на приговор Руслану Соколовскому

Богослов беспокоится за реакцию со стороны екатеринбургских студентов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.05.2017

Известный богослов, диакон Андрей Кураев отреагировал на приговор, который вынесли 11 мая 2017 года екатеринбургскому блогеру Руслану Соколовскому.

По мнению Кураеву, решение суда негативно отразится на отношении к РПЦ со стороны молодежи. В особенности богослова беспокоит реакция, которая может последовать со стороны екатеринбургских студентов.

— Понятное дело, что такого рода события напрочь перекрывают возможность хоть какой-то апологии церкви, когда говорят о ее сращивании с государством и о том, что она превращается в какое-то мстительное силовое ведомство. Это очень печально, — сказал Андрей Кураев в интервью Business FM.

Сегодня судья Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга Екатерина Шопоняк вынесла приговор екатеринбургскому блогеру Руслана Соколовского. «Ловца покемонов» признали виновным по всем предъявленным ему статьям: «Возбуждение ненависти или вражды», оскорбление чувств верующих и незаконный оборот средств для негласного получения информации.