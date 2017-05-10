Это негативно скажется на отношении к РПЦ: диакон Андрей Кураев отреагировал на приговор Руслану Соколовскому

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.05.2017
Известный богослов, диакон Андрей Кураев отреагировал на приговор, который вынесли 11 мая 2017 года екатеринбургскому блогеру Руслану Соколовскому.
По мнению Кураеву, решение суда негативно отразится на отношении к РПЦ со стороны молодежи. В особенности богослова беспокоит реакция, которая может последовать со стороны екатеринбургских студентов.
— Понятное дело, что такого рода события напрочь перекрывают возможность хоть какой-то апологии церкви, когда говорят о ее сращивании с государством и о том, что она превращается в какое-то мстительное силовое ведомство. Это очень печально, — сказал Андрей Кураев в интервью Business FM.
Сегодня судья Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга Екатерина Шопоняк вынесла приговор екатеринбургскому блогеру Руслана Соколовского. «Ловца покемонов» признали виновным по всем предъявленным ему статьям: «Возбуждение ненависти или вражды», оскорбление чувств верующих и незаконный оборот средств для негласного получения информации.
- Блогера приговорили к 3,5 года лишения свободы. Обе стороны процесса посчитали приговор победой. «Наша Газета» вела онлайн-трансляция с заседания суда.
- Диакон Андрей Кураев, известный богослов Русской православной церкви. С 90-е по «нулевые» годы активно ездил по стране. В Екатеринбурге выступления Кураева собирали стадионы.
- В 2013 году Андрея Кураева уволили из Московской духовной академии. Впоследствии богослов перешел к последовательной критики Московского патриархата и высших иерархов РПЦ.