Генпрокуратура начала проверку из-за лесных пожаров в Свердловской области

Ведомство проверит действия уполномоченных органов.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.05.2017
Генпрокуратура РФ начала проверку в Свердловской области из-за сильных природных пожаров, сообщили в пресс-службе ведомства 11 мая.
Генпрокуратура направила на Средний Урал специалистов, чтобы проверить, как уполномоченные органы региона выполняли работу по предотвращению последствий природных пожаров. В начале мая 2017 года лесные пожары зафиксировали не только на территории Свердловской области, но и в Екатеринбурге. Общая площадь возгораний достигла 66,4 гектара.
Природные пожары фиксировали в поселках Компрессорный, Кольцово, Малый Исток, Санаторный, Монетный, на Уралмаше и Уктусе, сообщает Znak.com. В десятках свердловских муниципалитетах, включая Екатеринбург, ввели особый противопожарный режим.
- Один из крупных пожаров произошел неподалеку от поселка Кедровка под Екатеринбургом. Пожар площадью пять гектаров тушили два военных вертолета и вертолет авиации МЧС, пожарный спецпоезд и сотня спасателей при поддержке военных.