Жители Екатеринбурга назвали уровень дохода, за которым начинается бедность

Екатеринбуржцы рассказали, что они могут позволить себе купить на свою зарплату.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.05.2017

Екатеринбуржцы рассказали, за какой границей, по их мнению, начинается бедность, сообщили в пресс-службе портала «Зарплата.ру» 11 мая.

В опросе участвовали 526 жителей Екатеринбурга. Выяснилось, что большинство горожан считают бедными людей, чей доход на одного члена семьи менее 20 508 рублей. Для сравнения, остальные россияне, за исключением жителей Москвы, полагают, что бедные - это те, у кого доход на члена семьи менее 18 312 рублей. Москвичи и проживающие в Московском округе эта граница самая высокая - столичные жители считают бедняками тех, у кого доход менее 23 787 рублей на человека.

Екатеринбуржцы свое материальное положение оценили следующим образом: 22 процента заявили, что без затруднений могут позволить себе покупать еду, одежду и бытовую технику. 33 процентам горожан хватает средств на покупку продуктов и одежды, однако приобретение бытовой техники уже проблематично. 39 процентов екатеринбуржцев могут позволить себе без затруднений купить лишь продукты, еще шести процентам не хватает денег и на эту категорию расходов.