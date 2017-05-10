На въезде в Екатеринбург со стороны Челябинского тракта уберут светофоры

Светофоры заменят разворотными петлями, которые, в свою очередь, в будущем сменит транспортная развязка.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.05.2017

На перекрестке Челябинского тракта и ЕКАД уберут светофоры, чтобы увеличить пропускную способность тракта, сообщает 66.ru 11 мая.

Светофоры на Т-образном перекрестке трасс заменят 12-метровые разворотные петли для транспорта, который идет на поворот. В Уралуправдоре сообщили, что разворотные петли будут временной мерой до завершения строительства Екатеринбургской кольцевой автодороги и развязки, которую должны построить в 2022 году.

Специалисты начнут работы на Челябинском тракте 13 мая и будут идти до конца лета 2017 года. Итогом переобустройства перекрестка станет сужение тракта в два раза. Сдать объект в эксплуатацию планируется в октябре этого года