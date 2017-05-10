Общественники создали в Свердловской области Центр по борьбе с экстремизмом

Они будут читать лекции студентам вузов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.05.2017

В Свердловской области общественники создали организацию, которая будет бороться с экстремизмом. Об этом сообщили сегодня, 11 мая, в департаменте информационной политики губернатора.

Официально организация называется «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма». Во главе встал ветеран спецподразделения «Альфа» Сергей Павленко. Также руководителем стал религиовед Алексей Старостин.

- На встрече с подростками, кроме религиозных основ, мы рассказали о так называемом Федеральном списке экстремистских материалов, а также об организациях, чья деятельность запрещена на территории России. Показали видеоролики о том, какие материалы, фотографии, комиксы и музыку лучше не размещать у себя на странице в социальной сети. Если в них содержатся призывы к возбуждению расовой, социальной, религиозной вражды и ненависти, если они пропагандируют деятельность запрещенных судом организаций, это может быть истолковано как содействие экстремистской и террористической деятельности, — рассказал Алексей заявил Старостин.