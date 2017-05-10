«Вы бандиты, ваш начальник – вор в законе!» Родственница екатеринбургского бизнесмена закрылась от полиции в «Лексусе»

Женщина перебежала дорогу в неположенном месте.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.05.2017

В Екатеринбурге 35-летняя Ольга Заводовская устроила скандал с полицейскими, отказываясь показать свои автодокументы, пишет сегодня, 11 мая, Ura.ru.

Женщина перебежала дорогу в неположенном месте на улице Родонитовой и попалась на глаза полиции. Заметив стражей порядка, Заводовская заскочила в свой красный «Лексус» и закрылась там. Истерику женщины снял на видео случайный прохожий.

В разговоре с полицейскими Ольга Заводовская нецензурно выражалась, кричала на них и отказывалась открыть дверь машины.

- Документы, какие документы? Никакие документы я вам показывать не буду. Какой закон о полиции, нет никакого закона, и вы бандиты, и ваш начальник – вор в законе, - заявила женщина.