Спасатели нашли тело четвертого рыбака, утонувшего на свердловском озере

Трех погибших похоронили 10 мая.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.05.2017
Спасатели обнаружили тело последнего из четырех утонувших рыбаков, операция на озере Аятском завершена, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области 10 мая.
Рыбаки утонули на озере еще 6 мая, тела трех были найдены быстро, но поиски четвертого мужчины затянулись на несколько дней. Вчера, 10 мая, водолазы в течение всего дня обследовали подводную акваторию, и к вечеру поиски были окончены - погибшего нашли. Во время поисковой операции водолазы обследовали более трех тысяч квадратных метров акватории.
Его личность, а также обстоятельства трагедии устанавливают сотрудники Следственного комитета.
ЧП на озере Аятском в Невьянском районе произошло 6 мая. Лодка, в которой находились четыре рыбака, перевернулась, все мужчины погибли. Известно, что в момент трагедии рыбаки были в спасательных жилетах, на озере в этот день дул штормовой ветер.
- В МЧС напоминают, что нельзя выходить на водоемы в ветреную погоду, в нетрезвом состоянии, на неисправном плавсредстве, без спасательных жилетов, в темное время суток, на перегруженых лодках, с детьми и подростками. Следуюет всегда брать с собой мобильный телефон и предупреждать людей на берегу, куда именно вы направляетесь и как долго будете отсутствовать.