Стало известно имя соперника Евгения Куйвашева в праймериз на выборах губернатора

Итоги предварительного голосования огласят в июне.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.05.2017

На предварительном голосовании к выборам губернатора Свердловской области конкуренцию Евгению Куйвашеву составит руководитель свердловского отделения «Единой России» Виктор Шептий. Об этом сегодня, 11 мая, сообщается на сайте партии.

В праймериз будут участвовать всего два человека. Впереди у них встречи в муниципалитетах.