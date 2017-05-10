Стало известно имя соперника Евгения Куйвашева в праймериз на выборах губернатора

Итоги предварительного голосования огласят в июне.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.05.2017
На предварительном голосовании к выборам губернатора Свердловской области конкуренцию Евгению Куйвашеву составит руководитель свердловского отделения «Единой России» Виктор Шептий. Об этом сегодня, 11 мая, сообщается на сайте партии.
В праймериз будут участвовать всего два человека. Впереди у них встречи в муниципалитетах.
- Итоги предварительного голосования подведут 10 июня на конференции регионального отделения «Единой России».
- Выборы губернатора Свердловской области пройдут 10 сентября 2017 года.