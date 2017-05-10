Свердловское минимущество передало Екатеринбургу землю в районе Центрального стадиона

Кроме того, в рамках подготовки к ЧМ-2018 городу отдадут еще три участка.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.05.2017

В рамках подготовки к ЧМ-2018 министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) передало Управлению капитального строительства Екатеринбурга два земельных участка общей площадью в полгектара. Они располагаются на отрезке от улицы Репина до улицы Татищева.

– В рамках программы подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу, с начала 2017 года управлению капитального строительства города Екатеринбурга министерством предоставлено 5 земельных участков общей площадью 8 132 квадратных метра для строительства и реконструкции объектов улично-дорожной сети, – прокомментировали в ведомстве.

Кроме того, МУГИСО планирует передачу еще трех земельных участков общей площадью 21 065 квадратных метров для в границах улиц Пирогова-Ключевская-Мельникова-Татищева.

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