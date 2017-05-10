Наверх
Онлайн-трансляция с вынесения приговора по делу Руслана Соколовского в Екатеринбурге
10:45, сегодня1
В Кольцово назвали самые популярные среди екатеринбуржцев курорты
11:27, сегодня
Ученые нашли в уральских пещерах неизвестный вид древнего бизона
10:34, сегодня
В Екатеринбурге к ЧМ-2018 отремонтируют две тысячи зданий: среди них Дворец молодежи, управление МВД и УрФУ
10:05, сегодня
В конечном счете выигрывает клиент: уральские банки боролись за звание лучшего на Фестивале качества
Жители Екатеринбурга назвали уровень дохода, за которым начинается бедность
09:21, сегодня
Если деньги не работают, то их становится меньше: банкиры Екатеринбурга рассказали, как выгодно вложить свои сбережения
09:00, сегодня
Площадь пожара – 600 «квадратов»: три десятка спасателей тушили ангар в Екатеринбурге
08:55, сегодня
Спасатели нашли тело четвертого рыбака, утонувшего на свердловском озере
08:35, сегодня
Екатеринбурженка в ЮАР восхищается нереальной природой, но предостерегает от эмиграции в эту страну
08:17, сегодня
В Екатеринбурге во время пожара в лакокрасочном цехе пострадал человек
08:16, сегодня
День лени, парад рыжих, царская охота: на какой фестиваль поедем летом
20:19, 10.05.2017
В Екатеринбурге во дворе дома нашли труп мужчины
19:54, 10.05.2017
10 мая: «Мисс Екатеринбург» и пикет за Соколовского
19:41, 10.05.2017
В центре Екатеринбурга умерла пассажирка автобуса
19:16, 10.05.2017
Сторонники Руслана Соколовского вышли на одиночные пикеты у Храма-на-Крови
18:42, 10.05.2017
Свердловскую область ждут серьезные заморозки
18:19, 10.05.2017
В Instagram появилась возможность загружать фото без приложения
17:46, 10.05.2017
В Екатеринбурге в 2018 году начнется строительство парка развлечений DreamWorks
17:09, 10.05.20171
В праздничные выходные более 500 свердловчан покусали клещи
16:20, 10.05.2017
Свердловские хакеры украли миллиард рублей у российских банков и аэропорта Кольцово
16:18, 10.05.2017
В Екатеринбурге будут судить санитарку интерната, которая мыла ребенка-инвалида кипятком
15:42, 10.05.2017
Угрожали убийством: в Нижнем Тагиле на коллекторов завели уголовное дело
15:32, 10.05.20171
Магазин заплатил жителю Екатеринбурга за взорвавшийся в руках смартфон
15:30, 10.05.2017
В Екатеринбурге будут судить мужчину, который ранил ножом женщину-водителя прямо в ее автомобиле
14:35, 10.05.2017
В Свердловской области «ВУЗ-банк» обманул пенсионерку на 400 тысяч рублей
14:13, 10.05.2017
В Екатеринбурге почти два десятка домов останутся без газа
13:52, 10.05.2017
В аэропорту Кольцово в 1,5 раза подорожала эконом-парковка
13:50, 10.05.2017
Из-за ремонта будет перекрыт проезд к Екатеринбургу из Челябинска по трассе М-5 «Урал»
13:37, 10.05.2017
Депутат Госдумы погиб во время отпуска в Израиле
13:36, 10.05.20173
«Больше некого позвать?»: в Каменске-Уральском майор во время митинга отказался помогать умирающему пенсионеру
13:08, 10.05.20172
На Юго-Западе Екатеринбурга на месяц закроют движение по одной из улиц
12:56, 10.05.2017
В Турции мертвая корова в море напугала туристов из Екатеринбурга
12:45, 10.05.2017
Минтруд предложил платить россиянам деньги вместо дополнительного отпуска
12:22, 10.05.2017
В Екатеринбурге маршрутка сбила подростка на роликах
12:00, 10.05.2017
На дорогах Свердловской области инспекторы ГИБДД поймали 330 пьяных водителей
11:40, 10.05.2017
На «Евровидении» определились победители первого полуфинала
11:27, 10.05.2017
Туристы из Екатеринбурга на сутки застряли в Таиланде
11:22, 10.05.2017
Устанавливаем двери. Как не прогадать!
11:06, 10.05.2017
Покупки на AliExpress станут дороже: норму беспошлинного ввоза из зарубежных интернет-магазинов сократят в пять раз
10:25, 10.05.2017
В России хотят ввести налог на малодетность, чтобы помочь семьям, где воспитывается больше одного ребенка
10:21, 10.05.20176
В Свердловской области ребенок поранился о гвозди на детской площадке: ему пришлось зашить палец
09:23, 10.05.2017
В Екатеринбурге полиция нашла пропавшую 14-летнюю девочку: домой она возвращаться не хочет
09:02, 10.05.2017
В Екатеринбурге обещают теплую, но очень дождливую неделю
08:43, 10.05.2017
На конкурс «Мисс Екатеринбург – 2017» начали набирать девушек и парней
08:39, 10.05.2017
В Екатеринбурге около общежития обстреляли автомобиль скорой помощи
08:23, 10.05.2017
Что делать, если сломалось проводное радио в квартире?
08:19, 10.05.2017
Две точки и десятки красочных залпов: фото салюта в День Победы в Екатеринбурге
01:30, 10.05.2017
Салют в День Победы в Екатеринбурге глазами горожан
23:17, 09.05.2017
В Ивделе ветеранов на параде прокатили на «Волге»-кабриолете
18:44, 09.05.2017
Игроки и тренеры ФК «Урал» возложили цветы к памятнику воинам-спортсменам Урала в Екатеринбурге
17:10, 09.05.2017
Погода не союзник: Парад Победы в Москве остался без боевой авиации
15:47, 09.05.20171

Ученые нашли в уральских пещерах неизвестный вид древнего бизона

Ученые нашли в уральских пещерах неизвестный вид древнего бизона
16+
Фото: Wikipedia. Современный бизон похож на первобытного
Новый вид оказался гибридом бизона и тура - первобытного быка. Вид жил на Урале больше 100 тысяч лет назад

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.05.2017

Специалисты уральского отделения Российской академии наук совместно с учеными из Австралии, Великобритании, Дании, Польши, США, Франции и других государств обнаружили в пещерах Урала ранее неизвестный вид древних бизонов, который является гибридом первобытного бизона и тура, сообщает ТАСС 11 мая.

Уральские и зарубежные ученые открыли новый вид первобытного бизона

Ученые провели генетическую экспертизу костей древнего бизона и выяснили, что часть останков принадлежит гибриду бизона и тура. Этот вид ранее не был известен палеонтологам. По словам старшего научного сотрудника Института экологии растений и животных УрО РАН Павла Косинцева, раньше ученые считали, что в позднем плейстоцене (эпоха, закончившаяся 11,7 тысячи лет назад) вместе с мамонтами жил лишь первобытный бизон, внешне похожий на современных бизонов, обитающих в Америке. 

Гибрид бизона и тура жил на Урале 100 тысяч лет назад

Однако кости, обнаруженные в уральских пещерах, позволили ученым открыть отдельный вид, который пока назвали бизон Х (бизон «Икс»). Сейчас специалисты пытаются установить, откуда взялся этот вид и как он взаимодействовал с первобытным бизоном. Пока удалось выяснить, что гибридизация бизона и тура - первобытного дикого быка, прародителя современного крупного рогатого скота - произошла около 120 тысяч лет назад. 
  • Кроме этого, ученые обнаружили новый вид бизона, а также выяснили, что на Урале жил зубр, который сейчас обитает на территории Европы. 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 11.05.2017, 10:34
Тэги: Животные
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Опрос Убийство Ирины Вахрушевой Волейбол Снос монастыря на Качканаре Расписание Ельцин-центр Шоу-бизнес Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Новости дня ВУЗ ЧМ-2018 Ошибки врачей Происшествия Скорая помощь Отдых Недвижимость Кто заработал Выставки Мультимедиа Парковки Экономия Политика Студенты Статистика Психология Эксклюзив Катастрофа Секс Деньги Фото Транспорт Отношения Смерть Крушение самолета под Ростовом Туризм История успеха Истории 9 мая Бизнес Горящие авто Приостановка полетов в Египет Война ритуальных агентств Женщины Школа Спорт Семья Развлечения Путин Ловец покемонов Интервью Обрушение крыши на Калинина Пожар Скандалы Отключение света Уралмаш, Эльмаш Авто Жизнь в городе Личное Конкурсы В Египте разбился самолет с российскими туристами Корь Взрыв Криминал Грипп в Екатеринбурге Транспортная реформа Необычное Видео Коллекторы Баскетбол ИГИЛ Лайфхак Самолет Минобороны упал в Якутии Растения Общественный транспорт Гололед Экономика Производство ГИБДД Ту 154 Погода ЗАГС Кризис и санкции Самолет Сибирская язва Афиша Строительство ЖКХ Горячее Мода Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Голодовка в колонии Мужчины Религия Рейтинг Убийство в Рахмангулово Еда Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Дорожные воины Скандал с Новиковым Мистика Медицина Екатеринбуржцы в разных странах Рецензия Слухи Тест История Екатеринбурга Знаменитости Пусть говорят Мировые новости Храм святой Екатерины Суд Дороги Дети Интернет Образование В Екатеринбурге -40 градусов Новости России МЧС 9 мая Музыка Искусство Здоровье Дом-2 Новый год Футбол Грипп Расстрел Животные Мотоциклы Приговор Лошагину Высокие технологии Хоккей Военный репортаж Взятки Биатлон Доска позора ДТП Репортаж Культура Позитив Дело Пьянкова Красота Расстрел на Депутатской Хэллоуин-2015 СМИ Новости Бэби-боксы Розыск

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru