Ученые нашли в уральских пещерах неизвестный вид древнего бизона

Новый вид оказался гибридом бизона и тура - первобытного быка. Вид жил на Урале больше 100 тысяч лет назад

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.05.2017

Специалисты уральского отделения Российской академии наук совместно с учеными из Австралии, Великобритании, Дании, Польши, США, Франции и других государств обнаружили в пещерах Урала ранее неизвестный вид древних бизонов, который является гибридом первобытного бизона и тура, сообщает ТАСС 11 мая.

Уральские и зарубежные ученые открыли новый вид первобытного бизона

Ученые провели генетическую экспертизу костей древнего бизона и выяснили, что часть останков принадлежит гибриду бизона и тура. Этот вид ранее не был известен палеонтологам. По словам старшего научного сотрудника Института экологии растений и животных УрО РАН Павла Косинцева, раньше ученые считали, что в позднем плейстоцене (эпоха, закончившаяся 11,7 тысячи лет назад) вместе с мамонтами жил лишь первобытный бизон, внешне похожий на современных бизонов, обитающих в Америке.

Гибрид бизона и тура жил на Урале 100 тысяч лет назад

Однако кости, обнаруженные в уральских пещерах, позволили ученым открыть отдельный вид, который пока назвали бизон Х (бизон «Икс»). Сейчас специалисты пытаются установить, откуда взялся этот вид и как он взаимодействовал с первобытным бизоном. Пока удалось выяснить, что гибридизация бизона и тура - первобытного дикого быка, прародителя современного крупного рогатого скота - произошла около 120 тысяч лет назад.