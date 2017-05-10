В центре Екатеринбурга судебные приставы снесли забор во дворе новостройки из-за жалоб жильцов

ТСЖ соседнего дома подали иск в суд, что жители не могут пройти во двор.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.05.2017
В Екатеринбурге по решению суда был снесен забор около придомовой территории в районе нового квартала на 8 марта — Авиационной. ТСЖ соседнего дома решило, что установленное ограждение мешает жителям попасть во дворе, что нарушает их права, сообщили 11 мая в пресс-службе УФССП РФ по Свердловской области.
Металлическое ограждение установила управляющая компания новых жилых домов в районе квадрата улиц 8 Марта — Авиационная — Циолковского. Суд признал правоту ТСЖ и вынес решение об устранении препятствия в пользовании двором площадью 42 квадратных метров: забор нужно было убрать.
Но УК-нарушитель отказалась добровольно снести ограждение и на выставленные требования никак не реагировала. В итоге судебные приставы Чкаловского района демонтировали металлический забор сами.
Теперь УК придется оплатить оплатить штрафы, а также расходы по производству этих работ и исполнительский сбор в 50 тысяч рублей.
- Строительство домов в квадрате улиц 8 Марта — Авиационная — Степана Разина — Циолковского началось еще в 2007 году. По проекту здесь на месте десятка деревянных полуразвалившихся двухэтажных бараков должны были построить пять кирпичных домов от 5 до 16 этажей высотой, подземный паркинг, гостиничный комплекс и детский сад.
- В строительство привлекли средства 128 дольщиков.Но перед кризисом 2008 года компания ЗАО «Домострой» попала под банкротство, успев построить первый из пяти домов. Достраивали комплекс при поддержке областных властей.