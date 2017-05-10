В центре Екатеринбурга судебные приставы снесли забор во дворе новостройки из-за жалоб жильцов

ТСЖ соседнего дома подали иск в суд, что жители не могут пройти во двор.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.05.2017

В Екатеринбурге по решению суда был снесен забор около придомовой территории в районе нового квартала на 8 марта — Авиационной. ТСЖ соседнего дома решило, что установленное ограждение мешает жителям попасть во дворе, что нарушает их права, сообщили 11 мая в пресс-службе УФССП РФ по Свердловской области.

Металлическое ограждение установила управляющая компания новых жилых домов в районе квадрата улиц 8 Марта — Авиационная — Циолковского. Суд признал правоту ТСЖ и вынес решение об устранении препятствия в пользовании двором площадью 42 квадратных метров: забор нужно было убрать.

Но УК-нарушитель отказалась добровольно снести ограждение и на выставленные требования никак не реагировала. В итоге судебные приставы Чкаловского района демонтировали металлический забор сами.

Теперь УК придется оплатить оплатить штрафы, а также расходы по производству этих работ и исполнительский сбор в 50 тысяч рублей.