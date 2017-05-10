Вафля с особой начинкой: ребенок в детском саду Нижнего Тагила чуть не проглотил шуруп вместе со сладким

Руководство учреждения и поставщик начали проверку ЧП.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.05.2017

В детском садике Нижнего Тагила во время полдника ребенок откусил вафлю, а в ней ему попался настоящий шуруп. В учреждении проводят проверку инцидента, отправлен запрос поставщику, написал 11 мая портал TagilCity.ru.

ЧП произошло 4 мая в детском саду №124 в Нижнем Тагиле, расследование произошедшего началось 11 мая, после выхода заведующей из отпуска. Шуруп в вафле попался девочке во время полдника. По словам работников детского сада, внешне шуруп был не заметен, не было никаких выступающих частей. Девочка ела вафлю и заметила, что в ней что-то есть. Она обратилась к воспитательнице.

Фото: Tagilcity.ru

— Опрошены воспитатель, кладовщик, руководитель образовательного учреждения и все ответственные лица. Педагог все верно сделала — предотвратила несчастный случай с ребенком и довела информацию до кладовщика. По предварительной версии, вина пока на кладовщике. Тот не проинформировал вышестоящее руководство, хотя должен был это сделать, — сообщила директор МБДОУ «Жемчужинка» Надежда Шитова.

Сейчас объединение «Жемчужинка» готовит претензию поставщику продуктов, компании «Эдем». Это фирма из Нижнего Тагила, которая поставляет во многие образовательные учреждения города продукты питания.

— К этой компании бывают претензии, но они на них обычно реагируют. Могут, например, сделать возврат продуктов, — уточнила директор МБДОУ «Жемчужинка».

В ООО «Эдем» сообщили, что поставляют вафли, которые соответствуют прописанному в контракте ГОСТу. Поставки происходят уже давно, раньше нареканий не было. На продукцию имеются декларация и сертификат качества.