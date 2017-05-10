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Вафля с особой начинкой: ребенок в детском саду Нижнего Тагила чуть не проглотил шуруп вместе со сладким

Вафля с особой начинкой: ребенок в детском саду Нижнего Тагила чуть не проглотил шуруп вместе со сладким
16+
Фото: pixabay.com
Руководство учреждения и поставщик начали проверку ЧП.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.05.2017

В детском садике Нижнего Тагила во время полдника ребенок откусил вафлю, а в ней ему попался настоящий шуруп. В учреждении проводят проверку инцидента, отправлен запрос поставщику, написал 11 мая портал TagilCity.ru.
 
ЧП произошло 4 мая в детском саду №124 в Нижнем Тагиле, расследование произошедшего началось 11 мая, после выхода заведующей из отпуска. Шуруп в вафле попался девочке во время полдника. По словам работников детского сада, внешне шуруп был не заметен, не было никаких выступающих частей. Девочка ела вафлю и заметила, что в ней что-то есть. Она обратилась к воспитательнице.
 
Фото: Tagilcity.ru

— Опрошены воспитатель, кладовщик, руководитель образовательного учреждения и все ответственные лица. Педагог все верно сделала — предотвратила несчастный случай с ребенком и довела информацию до кладовщика. По предварительной версии, вина пока на кладовщике. Тот не проинформировал вышестоящее руководство, хотя должен был это сделать, — сообщила директор МБДОУ «Жемчужинка» Надежда Шитова.

Сейчас объединение «Жемчужинка» готовит претензию поставщику продуктов, компании «Эдем». Это фирма из Нижнего Тагила, которая поставляет во многие образовательные учреждения города продукты питания.

— К этой компании бывают претензии, но они на них обычно реагируют. Могут, например, сделать возврат продуктов, — уточнила директор МБДОУ «Жемчужинка».

В ООО «Эдем» сообщили, что поставляют вафли, которые соответствуют прописанному в контракте ГОСТу. Поставки происходят уже давно, раньше нареканий не было. На продукцию имеются декларация и сертификат качества.

— При поставке в детский сад, как нашим специалистом не было замечено ничего подозрительного, так и завхозом детского учреддения. Фабричная упаковка была запечатана, нами вскрытие не производилось. Мы поставили производителя в известность и уже написали им претензию, — прокомментировала инцидент директор компании «Эдем».

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 11.05.2017, 20:50
Тэги: Дети, Происшествия, Еда
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