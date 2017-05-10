В Екатеринбурге пройдет большая сельскохозяйственная ярмарка

Вечером в пятницу, 12 мая, перекроют парковку на площади 1905 года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.05.2017

В центре Екатеринбурга в выходные, 13 и 14 мая, пройдет сельскохозяйственная ярмарка, сообщили в администрации города.

Посетители ярмарки смогут приобрести товары и продукты как от крупных производителей, так и от фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Всего заявки на участие в традиционной ярмарке подали более сотни предприятий со всего Уральского региона.

Перед началом дачного сезона производители представят на ярмарке качественные саженцы и рассаду различных культур, а также садовый инвентарь и декоративные мелочи для дачи. Кроме этого, горожане и гости города смогут приобрести на ярмарке угощения: блины, пироги, печенье, конфеты, сладкие сувениры и многое другое.