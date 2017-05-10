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В Екатеринбурге может обанкротиться крупная компания по прокату ВИП-автомобилей

В Екатеринбурге может обанкротиться крупная компания по прокату ВИП-автомобилей
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Фото: pixabay.com
Ее долг перед банком составил более 12 миллионов рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.05.2017

В Екатеринбурге банк «ВТБ24» подал в арбитраж иск о банкротстве компании по прокату ВИП-автомобилей «Лимузины пять звезд», написал 11 мая Ura.ru.
 
Банк требует взыскать с компании по прокату лимузинов более 12 миллионов рублей. Учредитель фирмы Марат Гаязов подтвердил, что долг существует. Он также пояснил, что компания брала в кредит у банка 15 миллионов рублей на расширение автопарка, но потом наступил кризис.

— Платежеспособность клиентов снизилась, прокатом стали пользоваться меньше. Долг существует, но фишка в том, что для этого кредита у банка есть залог в 40 миллионов рублей — это недвижимость и автомобили. Однако банк его не забирает, а обращается с банкротным иском, — уточнил Гаязов.

  • Компания «Лимузины Пять звезд» работает в Екатеринбурге более 10 лет и считается одним из лидеров рынка. В группе компаний, в которую входит организация, также присутствуют колесо обозрения и парк аттракционов в ЦПКиО и боулинг-центр.
  • Известно, что ранее «ВТБ24» открывал коммерсантам кредитную линию на 15 млн рублей сроком на 3 года.
  • Компания специализируется на прокате лимузинов марок Hammer, Ford, Chrysler и Mercedes.
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Марина Подкорытова, 11.05.2017, 14:10
Тэги: Суд, Деньги, Авто
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