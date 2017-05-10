В Екатеринбурге может обанкротиться крупная компания по прокату ВИП-автомобилей

Ее долг перед банком составил более 12 миллионов рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.05.2017

В Екатеринбурге банк «ВТБ24» подал в арбитраж иск о банкротстве компании по прокату ВИП-автомобилей «Лимузины пять звезд», написал 11 мая Ura.ru.

Банк требует взыскать с компании по прокату лимузинов более 12 миллионов рублей. Учредитель фирмы Марат Гаязов подтвердил, что долг существует. Он также пояснил, что компания брала в кредит у банка 15 миллионов рублей на расширение автопарка, но потом наступил кризис.

— Платежеспособность клиентов снизилась, прокатом стали пользоваться меньше. Долг существует, но фишка в том, что для этого кредита у банка есть залог в 40 миллионов рублей — это недвижимость и автомобили. Однако банк его не забирает, а обращается с банкротным иском, — уточнил Гаязов.