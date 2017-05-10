В Екатеринбурге к ЧМ-2018 отремонтируют две тысячи зданий: среди них Дворец молодежи, управление МВД и УрФУ

До 1 июня будет проведен визуальный осмотр зданий.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.05.2017

В Екатеринбурге утвердили список зданий, которые будут отремонтированы к ЧМ-2018 , сообщили в городской администрации 10 мая.

Список зданий, подлежащих ремонту, утвердил глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб. В перечене - 2 тысячи 65 адресов, в том числе адреса Дворца молодежи, управления МВД по Свердловской области и Уральского федерального унивеситета на проспекте Ленина, 51.

До 1 июня специалисты должны провести визуальное обследование зданий, к 10 июня необходимо определить собственников и арендаторов, которые получат уведомления с требованием провести ремонт фасадов.