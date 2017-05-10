Суд приговорил Соколовского к 3 годам и 6 месяцам

Руслана признали виновным по трем статьям.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.05.2017

Суд 11 мая вынес приговор ловцу покемонов Руслану Соколовскому, обвиняемому в оскорблении чувств верующих и экстремизме. Ловец покемонов получил условный срок.

Руслана Соколовского приговорили лишению свободы на срок три года и шесть месяцев условно и обязательным работам на срок 160 часов.

Суд признал Соколовского виновным в возбуждении ненависти, вражды, а равно унижении человеческого достоинства, оскорблении чувств верующих и незаконном обороте специальных технических средств за ручку со встроенной видеокамерой, которую обнаружили в квартире Соколовского во время обыска.