Суд приговорил Соколовского к 3 годам и 6 месяцам

Руслана признали виновным по трем статьям.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.05.2017
Суд 11 мая вынес приговор ловцу покемонов Руслану Соколовскому, обвиняемому в оскорблении чувств верующих и экстремизме. Ловец покемонов получил условный срок.
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Руслана Соколовского приговорили лишению свободы на срок три года и шесть месяцев условно и обязательным работам на срок 160 часов.
Суд признал Соколовского виновным в возбуждении ненависти, вражды, а равно унижении человеческого достоинства, оскорблении чувств верующих и незаконном обороте специальных технических средств за ручку со встроенной видеокамерой, которую обнаружили в квартире Соколовского во время обыска.
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Напомним, гособвинитель запрашивал для Руслана 3,5 года колонии общего режима.
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Сторонники Соколовского накануне вынесения приговора блогеру провели пикет в его поддержку возле Храма-на-Крови, в котором Руслан играл в Pokemon Go. Подробнее здесь.