В Екатеринбурге вводят запрет на парковку на новых участках Малышева и Шейнкмана

Как уточнили в мэрии — по просьбам горожан.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.05.2017

В Екатеринбурге появятся новые зоны, где нельзя оставлять автомобиль: с 1 июня на участках улиц Малышева, Шевченко и Войкова будут работать эвакуаторы, уточнили 11 мая в пресс-службе администрации города.

При этом в администрации отметили, что горожане сами попросили запретить стоянки на нескольких улицах.

Запрет на остановки и стоянки транспортных средств появится на следующих участках: Малышева от Шейнкмана до дома № 12б, Малышева от Мира до Гагарина по нечетной стороне, Шевченко от Кузнечной до Бажова, Войкова от Старых Большевиков до Шефской.

Здесь будут установлены знак 3.27 «Остановка запрещена» и информационная табличка 8.24 «Работает эвакуатор».

– Органы местного самоуправления получили многочисленные обращения от жителей. На их основании и в целях повышения пропускной способности и безопасности дорожного движения на этих участках вводится запрет на паркование транспортных средств, – прокомментировали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.