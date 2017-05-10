В Екатеринбурге вводят запрет на парковку на новых участках Малышева и Шейнкмана

Как уточнили в мэрии — по просьбам горожан.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.05.2017
В Екатеринбурге появятся новые зоны, где нельзя оставлять автомобиль: с 1 июня на участках улиц Малышева, Шевченко и Войкова будут работать эвакуаторы, уточнили 11 мая в пресс-службе администрации города.
При этом в администрации отметили, что горожане сами попросили запретить стоянки на нескольких улицах.
Запрет на остановки и стоянки транспортных средств появится на следующих участках: Малышева от Шейнкмана до дома № 12б, Малышева от Мира до Гагарина по нечетной стороне, Шевченко от Кузнечной до Бажова, Войкова от Старых Большевиков до Шефской.
Здесь будут установлены знак 3.27 «Остановка запрещена» и информационная табличка 8.24 «Работает эвакуатор».
– Органы местного самоуправления получили многочисленные обращения от жителей. На их основании и в целях повышения пропускной способности и безопасности дорожного движения на этих участках вводится запрет на паркование транспортных средств, – прокомментировали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
- Всего же в 2017 году Центр организации движения Екатеринбурга планирует запретить остановку автомобилей на 25 участках.