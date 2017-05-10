В Екатеринбурге на шествие «Бессмертный полк» не будут пускать армян с их национальными флагами

– Я думаю, мои герои-предки достойны того, чтобы флаг их республики несли совместно с фотографией. А если же господин Басай считает, что мы используем акцию для саморекламы, то это очень низко и оскорбительно. О существовании армянской диаспоры на Урале и без этого знают, нам для этого не нужно выходить на площадь и махать флагами. Очень надеюсь, что я развеял все сомнения. И в 2018 году мы также спокойно и мирно придем на святую акцию и без разногласий почтим память наших героев, – отметил Агаджанян.