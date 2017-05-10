В Екатеринбурге на шествие «Бессмертный полк» не будут пускать армян с их национальными флагами

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.05.2017
– Эти люди ведут себя некрасиво и недостойно. Уже четвертый год подряд они приходят со своими национальными флагами, для них мероприятия — это рекламная акция. Я специально на камеру разговаривал с руководителем армянской диаспоры, но он реально ничего не понимает. Официально запретить им участвовать в акции мы не можем, так как это народное шествие, – рассказал Валерий Басай.
– Простое правило: на «Бессмертный полк» только портреты родственников. Флаги, партийные, национальные, – нельзя. Почему это так сложно понять? Почему кто-то считает, что он правила может нарушать? – отметил он.
– На следующий год мы будем ставить на контроль вместе с полицейскими своих людей, которые будут задавать вопросы, почему такое количество флагов у участников, – уточнил Басай.
– Было всего четыре флага, из которых два — армянских, один — российский и еще один — Свердловской области. Остальная молодежь пришла с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. 45-50 человек точно были с фотографиями. Да, к нам подошли, попросили убрать флаги, но я объяснил, что люди должны знать, с кем они живут, что армяне тоже участвовали и погибали в Великой Отечественной войне, – отметил он.
– Я думаю, мои герои-предки достойны того, чтобы флаг их республики несли совместно с фотографией. А если же господин Басай считает, что мы используем акцию для саморекламы, то это очень низко и оскорбительно. О существовании армянской диаспоры на Урале и без этого знают, нам для этого не нужно выходить на площадь и махать флагами. Очень надеюсь, что я развеял все сомнения. И в 2018 году мы также спокойно и мирно придем на святую акцию и без разногласий почтим память наших героев, – отметил Агаджанян.
- «Бессмертный полк» — это общественная акция-марш, которая проходит в России в честь Дня Победы. Ее участники идут в шествии и несут фотографии своих родных, принимавших участие в Великой Отечественной войне.
- 9 мая 2017 года в Екатеринбурге в шествии прошли от 70 тысяч до 100 тысяч человек.