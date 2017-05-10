У мамы не было денег, чтобы позвонить в полицию: в Екатеринбурге нашли родителей двухлетней девочки

Мать ребенка заявила, что у нее не было денег, чтобы позвонить в полицию и приехать за дочерью.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.05.2017

Родителей ребенка разыскивали с 5 мая, когда двухлетнюю девочку нашли в подъезде дома в переулке Короткий. Горожане, обнаружившие Дашу, одели ее потеплее, так как на ребенке были лишь штаны на подтяжках на голое тело, кофточка и сапожки на голые ноги. Сейчас Даша находится в медицинском учреждении.

Личность ее мамы установили во время поквартирного обхода и опроса граждан. Маме Даши 23 года, она живет рядом с домом, в котором нашли ребенка. Как рассказали соседи, женщина часто употребляет алкоголь, при этом для соседей стало неожиданным наличие у этой гражданки двухлетнего ребенка.

Дома полицейские никого не застали и 7 мая оставили повестку молодой маме, чтобы та явилась в отдел. Женщина вместе с отцом ребенка пришла в полицию лишь 10 мая, объяснив, что приехать или позвонить у нее не было материальной возможности.