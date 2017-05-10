Люди не хотят покупать билеты: в Екатеринбурге отменили мастер-класс Ольги Бузовой

Аналогичная проблема возникла в Нижнем Новгороде.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.05.2017

В Екатеринбурге отменили мастер-класс Ольги Бузовой «Мой путь к успеху», который должен был пройти во Дворце молодежи в пятницу, 12 мая, пишет 66.ru.

По данным организаторов, причиной стали «технические проблемы со стороны артиста». Подробности этих проблем не называют. Организаторы отмечают, что мастер-класс планируют перенести на осень.

Между тем, «Комсомольская правда» сообщает, что на мастер-классы Бузовой не смогли продать билеты. Около половины зала осталась пустой.