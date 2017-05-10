Люди не хотят покупать билеты: в Екатеринбурге отменили мастер-класс Ольги Бузовой

Аналогичная проблема возникла в Нижнем Новгороде.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.05.2017
В Екатеринбурге отменили мастер-класс Ольги Бузовой «Мой путь к успеху», который должен был пройти во Дворце молодежи в пятницу, 12 мая, пишет 66.ru.
По данным организаторов, причиной стали «технические проблемы со стороны артиста». Подробности этих проблем не называют. Организаторы отмечают, что мастер-класс планируют перенести на осень.
Между тем, «Комсомольская правда» сообщает, что на мастер-классы Бузовой не смогли продать билеты. Около половины зала осталась пустой.
- Аналогичные проблемы с продажей билетов на мастер-класс Бузовой возникли в Нижнем Новгороде, где участница «Дома-2» должна была выступить 2 июня.
- В кассах билеты на семинар Бузовой в Екатеринбурге стоили от 800 до 2 600 рублей.
- Дозвониться до касс Дворца молодежи нам пока не удалось. На его официальной сайте выступление Бузовой пока не убрали из афиши.