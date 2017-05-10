В Екатеринбурге пока не будут отключать отопление

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.05.2017
В Екатеринбурге готовы приступить к началу отключения отопления. На сегодняшний день подготовлено соответствующее постановление, которое подпишет сити-менеджер Александр Якоб.
Предварительную дату отключения отопления в Екатеринбурге по-прежнему не называют. Все зависит от погоды.
- Согласно постановлению №354 Правительства РФ отключение отопления происходить не ранее, чем через 5 дней с того момента, как среднесуточная температура воздуха не опускается ниже 8 градусов тепла, - напомнил замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам ЖКХ Владимир Гейко.
Он заметил, что в городе уже была «пятидневка» с соответствующей температурой. Однако в межпраздничные дни средняя температура воздуха составляла всего 3 градуса тепла. По этой причине было принято решение подождать с отключением тепла.
- Решение по отключению отопления пока не принято. Мы наблюдаем за погодой, - добавил Гейко.
- По прогнозам синоптиков, текущая неделя в Екатеринбурге будет довольно прохладной.
- Напомним, в прошлом году отопление в Екатеринбурге начали отключать 17 мая.
- Между тем, в администрации Екатеринбурга уже начали готовиться к началу отопительного сезона 2017 – 2018 годов. Соответствующее постановление выйдет к 25 мая. На подготовку городские власти заложат порядка 1 миллиона рублей.