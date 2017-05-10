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В Екатеринбурге пока не будут отключать отопление

В Екатеринбурге пока не будут отключать отопление
16+
Фото: bigpix.ru
Дата была сдвинута из-за низких температур между майскими праздниками.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.05.2017

В Екатеринбурге готовы приступить к началу отключения отопления. На сегодняшний день подготовлено соответствующее постановление, которое подпишет сити-менеджер Александр Якоб.

Предварительную дату отключения отопления в Екатеринбурге по-прежнему не называют. Все зависит от погоды.

- Согласно постановлению №354 Правительства РФ отключение отопления происходить не ранее, чем через 5 дней с того момента, как среднесуточная температура воздуха не опускается ниже 8 градусов тепла, - напомнил замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам ЖКХ Владимир Гейко.

Он заметил, что в городе уже была «пятидневка» с соответствующей температурой. Однако в межпраздничные дни средняя температура воздуха составляла всего 3 градуса тепла. По этой причине было принято решение подождать с отключением тепла.

- Решение по отключению отопления пока не принято. Мы наблюдаем за погодой, - добавил Гейко.

  • По прогнозам синоптиков, текущая неделя в Екатеринбурге будет довольно прохладной.
  • Напомним, в прошлом году отопление в Екатеринбурге начали отключать 17 мая.
  • Между тем, в администрации Екатеринбурга уже начали готовиться к началу отопительного сезона 2017 – 2018 годов. Соответствующее постановление выйдет к 25 мая. На подготовку городские власти заложат порядка 1 миллиона рублей.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Юнна Зузенкова, 11.05.2017, 13:10
Тэги: ЖКХ, Эксклюзив
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