В Екатеринбурге закрыли на ремонт Сибирский тракт и Объездную

Работы завершат в пятницу ночью.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.05.2017
Дорожные рабочие приступили к ремонту Сибирского тракта. В период с 10 по 12 мая они отремонтируют участок от улицы Трактовой до переулка Слободского, сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Эта часть дороги будет закрыта для движения до 22.00 пятницы, 12 мая. После ремонта на этом участке разместят новые дорожные знаки и указатели.
- Кроме того, сейчас в Екатеринбурге закрыт на ремонт участок Объездной дороги. Там перекрыта полоса движения в сторону Светлореченской.