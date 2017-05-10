В Екатеринбурге закрыли на ремонт Сибирский тракт и Объездную

Работы завершат в пятницу ночью.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.05.2017

Дорожные рабочие приступили к ремонту Сибирского тракта. В период с 10 по 12 мая они отремонтируют участок от улицы Трактовой до переулка Слободского, сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Эта часть дороги будет закрыта для движения до 22.00 пятницы, 12 мая. После ремонта на этом участке разместят новые дорожные знаки и указатели.