По имеющейся информации, базу закрыли по требованию нового конкурсного управляющего.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.05.2017

Утром 11 мая в Екатеринбурге закрыли скандально известную овощебазу № 4. Как сообщает, ссылаясь на свой источник, «АиФ-Урал», базу закрыли по требованию нового конкурсного управляющего для подробной инвентаризации и расчета с кредиторами.

– Ждали каких-то налоговиков. Весь народ стоял на улице под дождем. Где-то в 11 торговцы зашли в склады, но их тут же разогнали по домам, – приводит издание слова своего собеседника.

Напомним, что овощебаза № 4 давно является спорной территорией. Долгое время ее не могли поделить между собой бывший вице-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев, ныне отбывающий наказание за организацию убийства и взятки, связанные с переделом собственности на овощебазе №4, и предпринимательница Татьяна Русина, скоропостижно скончавшаяся осенью прошлого года.