Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.05.2017
Утром 11 мая в Екатеринбурге закрыли скандально известную овощебазу № 4. Как сообщает, ссылаясь на свой источник, «АиФ-Урал», базу закрыли по требованию нового конкурсного управляющего для подробной инвентаризации и расчета с кредиторами.
– Ждали каких-то налоговиков. Весь народ стоял на улице под дождем. Где-то в 11 торговцы зашли в склады, но их тут же разогнали по домам, – приводит издание слова своего собеседника.
Напомним, что овощебаза № 4 давно является спорной территорией. Долгое время ее не могли поделить между собой бывший вице-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев, ныне отбывающий наказание за организацию убийства и взятки, связанные с переделом собственности на овощебазе №4, и предпринимательница Татьяна Русина, скоропостижно скончавшаяся осенью прошлого года.
- Самый ожесточенный конфликт с применением оружия произошел на территории овощебазы в мае 2014 года. От рук пытавшихся захватить базу мужчин пострадали четверо сотрудников базы, а также имущество на сумму 335 тысяч рублей. Но прибывшие к овощебазе силовики задержали участников погрома.
- Совсем недавно на овощебазе снова слышали выстрелы.