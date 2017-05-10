В Каменске-Уральском уже неделю ищут 16-летнюю девушку

Она ушла из дома 3 мая и пропала.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.05.2017

В Каменске-Уральском ушла из дома 3 мая и все еще не вернулась шестнадцатилетняя девушка. На ее розыски подняты силы местной полиции, написал портал ku66.ru 11 числа.

Альбина Хибатулина ушла из дома 3 мая в 21 час, ее ищут уже неделю.

Приметы девушки: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы черные, окрашеные, до плеч, глаза карие. Была одета в черную майку, черно-серый топ, черные лосины, серо-зеленые кроссовки и джинсовую куртку.