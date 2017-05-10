Паводок отрезал от мира два десятка свердловских поселков

Автотранспортное сообщение с этими населенными пунктами прекращено.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.05.2017
В Свердловской области 21 поселок остается отрезанным от остального мира паводковыми водами, сообщили в областном управлении МЧС 11 мая.
В 21 населенном пункте, которые находятся в зоне затопления паводком, действуют паромные и лодочные переправы. Еще до начала паводка спасатели доставили в поселки, которым угрожала большая вода, продукты и медикаменты. Сегодня в Свердловской области также остаются подтопленными семь низководных мостов, один из мостов спасатели разобрали с началом половодья, еще два моста уже освободились от паводковых вод.
Синоптики прогнозируют подъем половодья в реках Тавде и Сосьве (нижнем течении). Пики половодья наблюдаются в реках Сылве, Чусовой, нижнем течении рек Ницы, Туры, в верховьях и притоках рек Сосьвы и Лозьвы. В остальных свердловских реках уровень воды падает.
- В середине апреля паводковыми водами был отрезан 31 поселок.