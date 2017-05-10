Виталий Милонов хочет на 10 лет запереть «ловца покемонов» дома

Депутат выразил надежду, что Соколовский одумается.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.05.2017
Депутат Государственной Думы Виталий Милонов высказал свое мнение о приговоре «ловцу покемонов» Руслану Соколовскому. Его слова приводит сегодня, 11 мая, издание «Газета.ру».
Виталий Милонов выразил надежду, что «ловец покемонов» исправится и осознает, что существуют общественные правила.
- Я бы ему лет на 10 запретил подходить к Интернету, а также ходить на любые общественные мероприятия. Пусть сидит занимается домашними делами. Может, все же одумается, - заявил Милонов.
- Приговор «ловцу покемонов» Руслану Соколовскому вынесли сегодня в Верх-Исетском суде. Ему назначили условный срок в 3 года 6 месяцев.