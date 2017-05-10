Власти Екатеринбурга предлагают не пускать танки в город в День Победы

После 9 мая в городе разрушаются дороги.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.05.2017

После прохода колонны военной техники в рамках празднования 72-й годовщины со Дня Победы в Екатеринбурге серьезно пострадали дороги, об этом НАШЕЙ сообщили сегодня, 11 мая, в пресс-службе городской администрации.

Повреждения получило дорожное покрытие на центральных улицах (Ленина, Московской, Репина, Малышева) и других менее оживленных. Предполагалось, что танки пройдут по городу в резиновых «башмаках». Однако эта мера не дала результата.

Сейчас местные чиновники видят три основных метода решения этой проблемы: отказаться от прохода гусеничной техники во время парадов; обязать военных доставлять технику тралами и выпускать ее только на брусчатку; либо оставить все как есть, и выделить дополнительные деньги на ремонт дорог.