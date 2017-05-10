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Власти Екатеринбурга предлагают не пускать танки в город в День Победы

Власти Екатеринбурга предлагают не пускать танки в город в День Победы
16+
Фото: Юнна Зузенкова / НАША ГАЗЕТА
После 9 мая в городе разрушаются дороги.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.05.2017

После прохода колонны военной техники в рамках празднования 72-й годовщины со Дня Победы в Екатеринбурге серьезно пострадали дороги, об этом НАШЕЙ сообщили сегодня, 11 мая, в пресс-службе городской администрации.

Повреждения получило дорожное покрытие на центральных улицах (Ленина, Московской, Репина, Малышева) и других менее оживленных. Предполагалось, что танки пройдут по городу в резиновых «башмаках». Однако эта мера не дала результата.

Сейчас местные чиновники видят три основных метода решения этой проблемы: отказаться от прохода гусеничной техники во время парадов; обязать военных доставлять технику тралами и выпускать ее только на брусчатку; либо оставить все как есть, и выделить дополнительные деньги на ремонт дорог.

  • На официальном сайте администрации Екатеринбурга запустили онлайн-голосование. Жители Екатеринбурга могут предложить, как сохранять дороги после 9 мая.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Юнна Зузенкова, 11.05.2017, 18:00
Тэги: Дороги, 9 мая
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