70 томов за месяц: владельцу «борзого» тагильского завода предъявили обвинение

Фото: vk.com. Директор Нижнетагильского завода Денис Кокорин и его отец Вячеслав Кокорин, владелец предприятия

Люди не получали зарплату больше года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.08.2017

Следственный комитет Свердловской области предъявил обвинение учредителю "Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий". Только после вмешательства Владимира Путина сотрудникам завода выплатили зарплату.

– С декабря 2015 по январь 2017 года на предприятии возникла задолженность по заработной плате 200 работников на сумму около 6 миллионов рублей, – сообщает СК Свердловской области.

Также на заводе частично не получали деньги 80 сотрудников на общую сумму около 1,5 миллиона рублей.

Кроме того, деятельности завода выявлен факт хищения имущества предприятия на сумму более 22 миллионов рублей.

В ближайшее время потерпевшим, а также обвиняемому будет предоставлена возможность ознакомления с материалами уголовного дела, объём которого составил 70 томов.

Напомним, что во время своего визита в Екатеринбург Владимир Путин обратил внимание Евгения Куйвашева на проблему на заводе и назвал действия руководства "борзотой".

После этого деньги сотрудникам выплатили в течение трех дней.

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