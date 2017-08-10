Екатеринбургская епархия получит гранты от президента почти на 6 миллионов рублей

Деньги пойдут на реализацию двух патриотических и одного медицинского проекта.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.08.2017
Екатеринбургская епархия получит более 5,8 миллиона рублей на развитие трех проектов.
Фонд президентских грантов окажет финансовую помощь Екатеринбургской епархии, которая планирует реализовать два патриотических и один медицинский проект. Проект "За други своя" получит 2,4 миллиона рублей, его цель – нравственно-патриотическое воспитание детей и подростков во время турпоходов и экспедиций в течение года. Участниками этого проекта могут бесплатно стать дети из малообеспеченных, многодетных и неблагополучных семей, сообщили в пресс-службе епархии.
На второй проект – "Русский силомер" – выделят почти три миллиона рублей. Участники проекта будут выполнять системы упражнений на гимнастической перекладине.
- Проект "Служба паллиативной помощи" получит 476 тысяч рублей на уход за тяжелобольными и неизлечимо больными людьми. Проект работает как выездная хосписная служба.