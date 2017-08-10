Евгения Липовича наградят за заслуги перед Свердловской областью

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.08.2017
Экс-заместитель главы администрации Екатеринбурга Евгений Липович награжден знаком "За заслуги перед Свердловской областью". Соответствующий указ появился на портале правовой информации. Документ подписал глава региона Евгений Куйвашев.
– За особые заслуги в сфере социально-экономического развития Свердловской области наградить знаком отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" III степени Липовича Евгения Ефимовича, – говорится в документе.
Липович был заместителем главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии с ноября 2007 года по февраль 2017.
- Он был идеологом городской транспортной реформы, которая должна была начаться летом 2017 года.
- После общественного резонанса реформу отложили до 2019 года, а Липович ушел в отставку.
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