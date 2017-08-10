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Евгения Липовича наградят за заслуги перед Свердловской областью

Евгения Липовича наградят за заслуги перед Свердловской областью
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Чиновник ушел в отставку в феврале 2017 года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.08.2017

Экс-заместитель главы администрации Екатеринбурга Евгений Липович награжден знаком "За заслуги перед Свердловской областью". Соответствующий указ появился на портале правовой информации. Документ подписал глава региона Евгений Куйвашев.

– За особые заслуги в сфере социально-экономического развития Свердловской области наградить знаком отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" III степени Липовича Евгения Ефимовича, – говорится в документе.

Липович был заместителем главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии с ноября 2007 года по февраль 2017.

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Олег Галимов, 11.08.2017, 13:11
Тэги: Новости дня, Политика, Новости
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