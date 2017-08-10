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Финал «Мисс Екатеринбург – 2017»: онлайн–трансляция

Финал "Мисс Екатеринбург – 2017": онлайн–трансляция
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Победительница конкурса получит корону и автомобиль.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.08.2017

Сегодня, 11 августа, в Екатеринбурге проходит финал городского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2017". Самую красивую девушку выбирают на площадке ТЮЗа. Журналист НАШЕЙ следит за развитием событий в режиме онлайн.

Добрый вечер, уважаемые читатели. Сегодня мы узнаем, кто самая красивая девушка Екатеринбурга.

18.45 До шоу осталось 15 минут. В фойе многолюдно. Собрались родственники, мисс прошлых лет и просто интересующиеся.
 
 
Участницы шоу красуются перед зрителями.
 
 
Многие участницы пришли с группами поддержки.
 
 
Зал потихоньку наполняется.
 
 
19.15 Шоу наконец начинается!
 
"Время повелевает над судьбами творцов, но не властно над гармонией красоты". Именно с этой фразы начали конкурс "Мисс Екатеринбург". Само шоу назвали отражением данного афоризма.
 
Участницы вышли с танцем, после них на сцене появился Олешко.
 
 
Выходят мисс прошлых лет. Вместе с этим показывают их архивные фото. Александр Олешко зачитывает информацию о том, как сложилась жизнь каждой из них.
 
Евгения Образцова, например, в 2000 году, когда выиграла в конкурсе, выглядела вот так.
 
 
Сейчас она многодетная мать. 
 
19.35 На сцену выходит Елизавета Аниховская. Олешко подшучивает над ее короной, спрашивает, не тяжела ли она.

- Утром встала, корону надела, пошла за хлебом?

Елизавета объявляет первый конкурс. Участницам предстоит рассказать, что такое красота. Все записи сделаны заранее. Девушки просто красиво стоят на фоне своего же изображения на экране, а по залу из динамиков льются их голоса.

Конкурсно накрашенные для шоу девушки ожидаемо отвечают, что красота - это внутренняя гармония, любовь к родителям и естественность. Для номера 5 красота - это сверчки и природа. Вспомнили даже Мишу Брусиловского и его картины. Почему-то правда красавица назвала его "Михаилом".

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Администратор, 11.08.2017, 18:46
Тэги: Красота, Женщины
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