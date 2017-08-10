Финал «Мисс Екатеринбург – 2017»: онлайн–трансляция

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.08.2017
Сегодня, 11 августа, в Екатеринбурге проходит финал городского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2017". Самую красивую девушку выбирают на площадке ТЮЗа. Журналист НАШЕЙ следит за развитием событий в режиме онлайн.
Добрый вечер, уважаемые читатели. Сегодня мы узнаем, кто самая красивая девушка Екатеринбурга.
- Утром встала, корону надела, пошла за хлебом?
Елизавета объявляет первый конкурс. Участницам предстоит рассказать, что такое красота. Все записи сделаны заранее. Девушки просто красиво стоят на фоне своего же изображения на экране, а по залу из динамиков льются их голоса.
Конкурсно накрашенные для шоу девушки ожидаемо отвечают, что красота - это внутренняя гармония, любовь к родителям и естественность. Для номера 5 красота - это сверчки и природа. Вспомнили даже Мишу Брусиловского и его картины. Почему-то правда красавица назвала его "Михаилом".