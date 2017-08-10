К Дню строителя уральцам подарят звезду на небе

Небесное тело располагается в созвездии Весов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.08.2017

В свой профессиональный праздник, 12 августа, строители Урала получат еще один необычный подарок. Звезда "Уральский строитель" отныне находится в созвездии Весы и внесена в международный каталог небесных тел. Это созвездие, так же как и число 12, символизирует гармонию, а еще 12 – дата, когда в России отмечается праздник.

– Мы дарим вам звезду, потому что звезда – символ безопасности. А еще звезда всегда поднимает вверх взоры тех, кто мечтает, – говорит Сергей Ренжин, генеральный директор СРО "Уральское объединение строителей", которое выступило дарителем необычного подарка.

Небесное тело "Уральский строитель" можно наблюдать в онлайн телескопы по координатам: собственное движение RA: 46, DEC: -31.7.

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