На Эльмаше и Вторчермете из-за ремонта ЛЭП отключат свет

Электричества не будет 12 часов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.08.2017

"Свердловэнерго" предупредила о предстоящих отключениях света на Эльмаше, Вторчермете и поселке Шабровском. Это связано с ремонтом ЛЭП.

15 августа с 06.00 до 18.00 света не будет на улицах Патриса Лумумбы, Санаторной, Самолётной, Щербакова, Елизаветинского шоссе и в Шабровском.

В эти же часы 20 августа отключат свет в районе улиц Фронтовых Бригад, проспекта Космонавтов, Энтузиастов, Шефской, Фрезеровщиков, Даурской, Ползунова.

– Работы на линиях электропередачи необходимы для повышения надежности электроснабжения жителей города. Специалисты компании проводили подготовку к ним в течение нескольких месяцев. Они полностью согласованы как с Администрацией города, - говорится в заявлении "МРСК Урала".

Коммунальщики просят горожан с пониманием отнестись к предстоящим неудобствам.

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