На выходные в Свердловской области обещают сильные дожди

МЧС просит быть внимательнее и соблюдать меры безопасности.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.08.2017
В ближайшие выходные в Свердловской области ожидаются ливни и грозы. По сообщению МЧС, наибольший удар стихия нанесет по северу региона и в горных районах. Не исключены перебои с электричеством и затруднения на дорогах.
Свердловчанам следует быть предельно осторожными, соблюдать меры безопасности как в быту, так и на улицах.
- В субботу, 12 августа в Екатеринбурге ожидаются дожди и +12…+17 тепла.
- В воскресенье, 13 августа похолодает до +11...+13 градусов.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!