На выходные в Свердловской области обещают сильные дожди

МЧС просит быть внимательнее и соблюдать меры безопасности.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.08.2017

В ближайшие выходные в Свердловской области ожидаются ливни и грозы. По сообщению МЧС, наибольший удар стихия нанесет по северу региона и в горных районах. Не исключены перебои с электричеством и затруднения на дорогах.

Свердловчанам следует быть предельно осторожными, соблюдать меры безопасности как в быту, так и на улицах.

В субботу, 12 августа в Екатеринбурге ожидаются дожди и +12…+17 тепла.

В воскресенье, 13 августа похолодает до +11...+13 градусов.

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