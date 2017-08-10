Никаких заложников нет: ситуация с «плененными» екатеринбуржцами в Гаграх оказалась преувеличена

НАША связалась с представителями МВД Абхазии, а также самим водителем Audi.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.08.2017

Случай с якобы взятыми в заложники екатеринбуржцами в Абхазии оказался сильно преувеличенным, если не сказать надуманным. Об этом рассказали НАШЕЙ в пресс-службе МВД республики Абхазии. Также это косвенно подтвердил и сам "заложник" Василий С.

Напомним, накануне портал Ura.ru разместил статью, в которой говорилось, что екатеринбуржцы Василий С. и его 16-летний сын Андрей были в буквальном смысле взяты в заложники во время их отдыха в Абхазии. Россияне попали в ДТП, в котором их Audi столкнулось с Volkswagen Transporter. Местный водитель машины требовал, чтобы уралец выкупил его старый, ржавый автомобиль 93 года выпуска за 200 тыс. рублей. ГИБДД (в Абхазии – ГАИ, прим.ред.) при этом якобы забрало у мужчины документы на машину и права, добавив, что они с сыном не смогут выехать из республики, пока все не оплатят местному участнику аварии.

- Мы лично разговаривали с Василием. У него все нормально. В аварии пострадавших нет. Никто никакие документы у него не забирал! – рассказали НАШЕЙ в отделе информации и общественных связей МВД республики Абхазия.

В ведомстве отметили, что проблема с тем, чтобы покинуть Гагры у екатеринбуржцев действительно есть, но она вовсе не связана с тем, что кого-то удерживают в заложниках.

- Пострадавший автомобиль Василия не на ходу. При этом, он достаточно тяжелый. Чтобы его транспортировать, нужен большой автокран с подъемником. К сожалению, в Гаграх такого нет. Мы нашли нужный подъемник в Сухуме, но водитель там не может сесть за руль, так как болеет. В конечном итоге было принято решение заказать манипулятор из Сочи, вчера он должен был выехать, - рассказали в пресс-службе полиции республики Абхазии.

Также в ведомстве отметили, что ситуация находится на контроле администрации президента Абхазии, а сотрудники ГАИ окажут уральцам необходимую помощь.

- Мы в любом случае поможем отправить людей домой. Сотрудники ГАИ будут сопровождать Василия и его семью до самой границы.

Сам Василий С. подтвердил факт того, что в прессе ситуация сильно преувеличена.

- В СМИ написали много неправды, - отметил мужчина в разговоре с корреспондентом НАШЕЙ, добавив, что пока не готов комментировать ситуацию.